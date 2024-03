Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea trecuta, ISU Cluj a transmis ca pe strada Uliului din Cluj-Napoca a izbucnit un incendiu la acoperișul unei case. Incendiul a izbucnit la acoperișul unei case de pe strada Uliului din Cluj-Napoca, in jurul orei 00.00, iar potrivit reprezentanților ISU Cluj, incendiul s-ar fi manifestat pe o…

- Primaria Turda a venit cu o actualizare in ceea ce privește inchiderea temporara a unei porțiuni de drum, in zona cartierului Turda Noua, pentru a se moderniza artera principala, care a fost anunțata in urma cu 2 zile. Citește și: Incepand de marți (12 martie) va fi inchisa temporar circulația pe DN1,…

- SC SUPLIMENT SRL, titular al activitații ”Activitați auxiliare pentru producția vegetala; Activitați de recoltare; Activitați dupa recoltare; Pregatirea semințelor; Comerț cu ridicata al produselor chimice”, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obținere a autorizației de mediu pentru…

- Un copac a cazut peste trei mașini parcate pe o strada din centrul Clujului. Cel mai probabil, din cauza vantului, arborele s-a rupt și a cazut peste autovehiculele parcate pe strada Iașilor.Din fericire, din primele informații, nimeni nu a fost ranit.Amintim ca intreg județul se afla sub…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 32 de ani, din Cluj-Napoca, cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. Din activitațile investigativ-operative derulate de polițiști, a…

- Primaria Chișinau informeaza ca vineri, 19 ianuarie, intre orele 07:30 – 16:00, va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Vasile Alecsandri – Armeneasca și pe str. Alexandru Hajdeu, in perimetrul strazilor Alexandru Vlahuța – Vasile Alecsandri.

- E adevarat ca exista o mare isterie in orașe cand vine vorba de parcari, dar unii chiar exagereaza și iși parcheaza mașina unde vor ei, fara sa le pese ca poate deranjeaza traficul sau pietonii. Acesta este cazul și unui șofer de BMW care și-a parcat bolidul jumatate pe strada și jumatate pe trotuar…

- Doua adolescente au fost accidentate miercuri de un șofer din Cluj-Napoca, in timp ce traversau strada pe trecerea pentru pietoni. Fetele au ajuns la spital in urma incidentului. „La data de 3 ianuarie, in jurul orei 14.45, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier produs la intersecția…