Horoscop joi, 25 august. Luna te ajută să îți deschizi mai mult inimă Berbec Aspectele care se creeaza in acest moment intre Luna și Venus te ajuta sa iți deschizi mai mult inima sau sa te ocupi de anumite activitați care iți dau incredere, iți dezvolta un ego pozitiv. Persuasiunea te aduce unde iți dorești, iar culoarea roșu deschis și cifra 5 iți poarta noroc, noteaza impact.ro. Taur Aspectele actuale vin sa te susțina atunci cand vine vorba de cercul de prieteni, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa iți fie frica sa ceri ajutorul atunci cand simți ca ai nevoie. E un moment bun pentru a te organiza și pentru a fi pragmatic in scopurile pe care le ai. Folosește cifra… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

