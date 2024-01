Horoscop, duminică, 7 ianuarie 2024 7 ianuarie 2024, marea sarbatoare a ortodoxiei, ziua Sfantului Ioan Botezatorul Mantuitorului. In aceasta zi, candela care arde nu se va stinge, deoarece aceasta arde pentru bunastarea in familie. Ziua Sfantului Ioan Botezatorul ar trebui sa fie exclusiv dedicata rugaciunii și odihnei. Duminica aceasta este ziua perfecta pentru a discuta cu tine insuți. Berbec Ar fi bine ca voi, Berbecii, sa va acordați macar un scurt timp de meditație, sa va opriți din zbuciumul cotidian și șa va liniștiți puțin. Pregatiți-va pentru saptamana viitoare! Taur Voua, Taurilor, va face mare placere sa petreceți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

