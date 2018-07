Horoscop dragoste săptămâna 2-8 iulie 2018. Chiron este retrograd! Rănile trecului ies la lumină Chiron simbolizeaza vindecatorul de rani. Fiecare om are in harta sa natala pe Chiron intr-o anumita configuratie si el reprezinta la fiecare cea mai mare si grea rana pe care o are si o poarta dupa el in aceasta viata, dar si toate eforturile pe care le face ca sa isi vindece aceasta rana. Chiron a fost numit dupa centaurul din mitologia greceasca ce era un vindecator si invatator intelept dar care, in mod ironic, nu a putut sa se vindece pe el insusi. Cu totii venim in aceasta viata cu rani ale sufletului de vindecat. Aceste rani pot fi purtate de noi din alte vieti dar pot fi si lectii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

