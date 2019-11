Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 28 noiembrie Berbec. Faci echipa buna cu cel drag intr-o actiune in care tu, singur, nu detii toate resursele. Tu ai idei practice, solutii concrete, experiente deja acumulate, dar iti lipseste forta psihica de a face fata confruntarii. Daca iti unesti fortele cu cel de alaturi care stie…

- HOROSCOP 2020 MIHAI VOROPCHIEVICI. Mihai Voropchievici spune ca anul 2020 este un an de austeritate. Numerologul a mai spus ca trebuie sa fim atenti la job si sanatate. "2020 e an de temelie pentru urmatorii cinci ani. Roadele anului 2020 se culeg abia in 2025. Fiti atenti la job, sanatate…

- HOROSCOP BERBEC. Urmeaza sa faca o calatorie, are o problema de rezolvat la distanța. HOROSCOP TAUR. Va avea o saptamana in care Cupidon le da tarcoale. Vor avea parte de o dragoste pasionala. HOROSCOP GEMENI. Sunt puși pe cearta. Cauta batalii, dispute. E bine sa stea mai calmi. …

- HOROSCOP Mihai Voropchievici noiembrie 2019: Daca berbecii iși consolideaza poziția sociala, taurii primesc vești bune profesionale, iar gemenii afla un adevar important.Racii comunica mult, leii vor sa schimbe totul, fecioarele cauta protecția divina. Scorpionii rezolva probleme de familie, sagetatorii…

- Horoscop rune pentru luna noiembrie, cu Mihai Voropchievici. Astrologul și numerologul Mihai Voropchievici a prezent la "Adevaruri ascunse" previziunile runelor și ce aduc ele fiecarei zodii in noiembrie. A inceput luna marilor realizari pentru unii nativi, precum Berbecii, care vor avea succes pe plan…

- Berbec Berbeci, va aparea schimbare majora in viata voastra, scrie observator.tv. S-ar putea sa simtiti un soi de calmitate care va poate parea necunoscuta temperamentului vostru, mai ales ca rabdarea si analiza unei situatii inainte de a deschide gura, va lipsesc cu desavarsire. Sunteti o…

- HOROSCOP BERBEC - Dau lovitura. Se produce un salt rapid calitativ in existența lor. HOROSCOP TAUR - Trebuie sa schimbe modalitatea de acționa și sa abordeze altfel problemele. HOROSCOP GEMENI - O saptamana de protecție totala. Pot face lucruri bune. HOROSCOP RAC - Are o saptamana…