- Astazi exista șansa unor caștiguri pe scara larga in tot ce este legat de sfera financiara. Horoscopul zilei de 3 iulie vine cu bani in a doua parte, spre seara, așa ca o zodie va fi in culmea fericirii, caci iși va vedea visul cu ochii, acela de a pleca in vacanța. Insa aveți grija, capitalul trebuie…

- Astazi, 2 iulie 2021, avem curaj sa trecem peste nesiguranțele și ranile noastre emoționale mai vechi. Suntem in plin proces de vindecare și ne recapatam puterea personala. In plus, suntem spontani și avem, din nou, chef de viața.

- Luna iulie se anunța dificila pentru unii nativi. In timp ce unele persoane o sa fie puse fața in fața cu momente grele, altele o sa cunoasca fericirea. Multe schimbari se anunța, așa ca iata ce au pregatit astrele pentru zodii: Berbec Berbecii au trecut prin foarte multe provocari in ultima perioada,…

- Se spune ca banul este ochiul dracului, iar aceste zodii sunt cat de poate de de acord cu celebrul proverb romanesc. Iata care sunt nativii carora le va merge foarte bine pe plan financiar in aceasta saptamana, in timp ce alte zodii vor fi foarte suparate. Horoscopul banilor 22 – 27 iunie 2021 Berbec…

- BERBECAstazi veti fi tentati sa faceti unele schimbari care vor fi benefice in viitor. Persoana iubita va va propune ca aceasta zi sa o petreceti alaturi de persoanele dragi.TAUR Comunicarea cu persoana iubita se va imbunatați, iar declarațiile de dragoste nu vor lipsi.

- BERBECAstazi va doriti sa faceti schimbari in viața personala. Fie sa intemeiați o familie, fie sa va construiți sau sa va reparati casa.TAUR Azi puteti intelege ce trebuie sa faceti pentru a obtine mai multe venituri.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o prognoza speciala pentru București, de instabilitate atmosferica pana vineri seara, informeaza Mediafax. In intervalul miercuri ora 16.00 - vineri ora 21.00, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, astfel incat, indeosebi…

- Teatrul National "I. L. Caragiale" din Bucuresti se va redeschide pe 14 mai, cu spectacole in patru sali in acelasi timp, a afirmat Ion Caramitru, managerul institutiei. "Teatrul National se redeschide in doua ipostaze: intai, plecand de la programul pilot pe care l-a initiat Ministerul Culturii.…