- Horoscop 24 decembrie 2022. Suntem in Ajunul Craciunului și daca porcul nu se ingrașa in ajun, conform expresiei, faptele bune se mai pot face și in ajun, așa incat Moș Craciun sa vina cu mai multe daruri. Aveți grija ce faceți astazi pentru ca se contorizeaza undeva in Univers! Horoscop 24 decembrie…

- Horoscop 23 decembrie 2022. Unele zodii au fost mai cuminți decat altele anul acesta, așa ca Moș Craciun este mai generos cu ele. Prin urmare, peste unii nativi chiar vine norocul in prag de Craciun. Ceva bun trebuie sa fi facut voi in acest an, așa ca pregatiți-va pentru o zi magica! Horoscop 23 decembrie…

- BERBEC Vei fi in centrul atenției astazi și acest lucru iți va fi benefic pentru a-i determina pe alții sa lucreze cu tine și pentru a atrage noi contacte.TAUR Așteptați-va la un feedback pozitiv pentru efortul pe care l-ați investit in ultima perioada. GEMENI Modul in care comunicați va ingreuna oamenii…

- Iata mesajul zilei de sambata 3 decembrie 2022 pentru fiecare zodie!Horoscop tarot zilnic BERBEC3 de cupeDaca esti singur, poate fi vorba de aparitia in viata ta a unei persoane cu care sa-ti doresti sa construiesti ceva solid. O perioada in care creste dorinta de a imparti totul cu jumatatea ta, la…

- Horoscop 11 noiembrie 2022. Astrologii anunta o zi a tradarilor. O zodie este data peste cap de un secret care iese la iveala. O sa-si schimbe total parerea despre cineva drag, transmite observatornews.ro .

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica a fost notificat recent despre folosirea numelui instituției intr-un scam propagat via e-mail. Aceasta tentativa de frauda se bazeaza pe credulitatea utilizatorului și le panicarea sa in a oferi detalii compromițatoare sau date sensibile pe o adresa de…