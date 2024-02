Horoscop 5 februarie. Zodiile care au parte de o surpriză de proporții: dovada că au lumea la picioare Berbec Alinierea de astazi Mercur-Pluto aduce intensitate mentala in viața ta. Mercur se muta in sectorul tau social pentru o ședere pana pe 23 februarie și il intalnește acolo pe Pluto. Poate fi un moment excelent pentru a aborda o problema cu o noua ințelegere și perspectiva, deoarece puteți vedea din mai multe unghiuri o situație.TaurMercur se muta in partea de sus a harții tale solare astazi, unde va ramane pana pe 23 februarie. Acest ciclu este puternic pentru a va conecta, a gandi și a discuta despre cariera sau cu privire la direcția vieții, responsabilitațile sau statutul dvs. GemeniMercur… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop special pentru toate zodiile pana in iunie 2024. Urmeaza luni de vis in familie pentru acesti nativi, care vor avea parte numai de reușite pana la inceputul verii. Afla ce planuri au astrele și ce surprize te așteapta in urmatoarea perioada. Berbec Berbecii se aventureaza intr-un an plin de…

- Acestea sunt zodiile care beneficiaza cel mai mult de sfarșitul iernii: Berbec (21 martie – 19 aprilie): Inceputul lunii februarie vine cu o energie revigoranta pentru tine, draga Berbec. Este momentul perfect pentru a-ți pune in aplicare planurile și ideile pe care le-ai tot amanat. Sfarșitul iernii…

- Zodiile care nu suporta schimbarile. Ei sunt nativii care nu se adapteaza cu ușurința la situațiile neprevazuteExista anumite zodii care urasc schimbarea. Acești nativi nu reușesc sa se adapteze cu ușurința la situațiile neprevazute. Pentru ei exista multe situații stresante, iar acest lucru poate…

- Berbec Emotiile intense tind sa domine scena astazi. Nu face nimic pe jumatate. Este momentul sa dai totul sau nimic. Ai puterea sa ajungi la esenta oricarei situatii si nu ezita. Daca intampini opozitie, ramai puternic. Este o lectie valoroasa de invatat astazi.TaurS-ar putea sa fie dificil sa rezolvi…

- Aceasta perioada festiva se anunța a fi una excepționala pentru toate zodiile, datorita aspectului astrologic pozitiv al armoniosului trinom intre Soare și Jupiter. Cu toate ca aceste evenimente celeste vor aduce beneficii tuturor semnelor, afla cum va petrece sarbatorile de Craciun fiecare zodie! Zodiile…

- Horoscopul zilei de azi, vineri, 1 decembrie 2023, va aduce multe surprize pentru mai multe zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești pentru ziua de vineri, pe www.a1.ro.

- Horoscop 13 noiembrie 2023. Previziuni pentru toate zodiile in prima zi a saptamanii. Inceput dificil pentru o zodie, care va cere ajutor peste tot, cand iși da seama ca problemele au napadit-o. Vezi ce au pregatit astrele pentru tine și ce surprize te așteapta luni. Berbec O energie pozitiva susține…

- Berbec (21 Martie - 19 Aprilie) Astazi, este posibil sa simți o nevoie puternica de a-ți exprima opinia și de a-ți face cunoscute ideile. Folosește-ți abilitațile de comunicare pentru a-ți atinge obiectivele. In plan financiar, este momentul potrivit pentru a te gandi la strategii de economisire.Taur…