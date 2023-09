4 septembrie 2023. Jupiter intra in retrograd in Taur, dar nu-i niciun bai, mai ales pentru nativii zodiei Fecioara. Nici ceilalți nu au de ce sa iși faca mari probleme. Astrele par sa fie prietenele tuturor nativilor. Berbec Azi primești bani și ești pus pe fapte mari. Nu iți sta gandul decat la afaceri. Ești harnic și plin de inițiativa și simți ca poți mai mult, de aceea te lansezi in tot felul de proiecte financiare. Numai in relația cu partenerul parca nu ești in apele tale. Ai grija! Taur Luna trece prin Taur, iar asta e de bun augur pentru cei nascuți sub acest semn zodiacal. Nativii zodiei…