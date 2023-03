Horoscop 29 martie 2023. Pe Sagetatori ii lovește gelozia și au tendința sa acuze partenerul de viața de lucruri neadevarate, iar de aici un posibil scandal absolut gratuit. Aveți mare grija, așadar, dragi Sagetatori ce cuvinte spuneți și pe ce ton, dar cel mai bine evitați astazi discuțiile in contradictoriu. Horoscop 29 martie 2023 Berbec Pentru nativii Berbec ziua incepe intr-o nota armonioasa, insa, nu va fi nelipsita de mici discuții in contradictoriu. Nu va rezumați doar la cariera, ci și la viața de familie. Ceea ce nu aduce pace in viața ta poate deveni factorul motivant al noilor schimbari…