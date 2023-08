Horoscop 29 august 2023. Racii vor fi rasplatiți la locul de munca, dupa o perioada lunga in care nimic nu le-a mers cum trebuie. Nu s-au legat parteneriate, colaborari, afaceri. Au pierdut bani și contracte importante, de parca Mercur a fost retrograd jumatate de an in Casa banilor lor. In sfarșit, sunt vești bune și pentru ei! Horoscop 29 august 2023 pentru Berbec Pentru tine, ziua de astazi se concentreaza pe echilibru armonie in relații. Ai o abilitate naturala de a media conflicte și de a aduce armonie in viața celor din jur. Totuși, nu neglija propriile nevoi și timpul pentru odihna. Nu…