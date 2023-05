Horoscop 28 mai 2023. Gemenii, atenție la sănătate! Horoscop 28 mai 2023. Gemenii s-au consumat foarte mult in ultimele luni sau chiar ani, in cazul unora dintre nativi. Fie ca a fost vorba despre un partener nepotrivit, fie ca au avut un loc de munca stresant și un șef care le-a scos peri albi, este clar ca acum se vad urmarile și Gemenii au nevoie de o pauza de refacere. Horoscop 28 mai 2023 pentru Berbec Nativii din zodia Berbec au nevoie de multa liniste. Spre deosebire de ziua anterioara, cand ați fost energici și cu chef de distracție, astazi sunteți intr-o pasa melancolica. Va incarcați bateriile in sanul familiei și faceți planuri pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

