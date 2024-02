Horoscop de 1 și 8 Martie. Cele mai pretențioase zodii care nu se mulțumesc cu orice fel de mărțișor Afla cum sa navighezi prin așteptarile zodiilor care par sa nu fie mulțumite, indiferent de marțișorul primit.ScorpionScorpionii sunt cunoscuți pentru pasiunea și intensitatea lor, dar și pentru faptul ca sunt greu de mulțumit. Ei apreciaza cadourile care au o semnificație profunda și personala. Un marțișor generic nu va trece neobservat, dar nici nu va atinge coarda sensibila a unui Scorpion. Incearca sa oferi ceva unic, ceva care sa vorbeasca despre legatura dintre voi sau sa evidențieze un aspect profund al personalitații sale.FecioaraFecioarele sunt meticuloase și atente la detalii, ceea ce… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

