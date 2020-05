HOROSCOP 25 MAI 2020. Cum e luni, aşa va fi toată săptămâna. Previziuni pentru toate zodiile HOROSCOP 25 MAI 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Experienta acumulata de tine poate fi pusa si in slujba altora, ca atare dedica-te celor care au nevoie de ceea ce stii tu sa faci. Nu te deranjeaza deloc sa lucrezi pentru altii, pentru ca stii ca rolul tau, prin exemplu personal, e sa-i ghidezi pe cei care inca isi cauta calea. Tu stii ce faci, si le poti arata si lor ce trebuie sa faca, dar nu te rezumi doar la informatii teoretice adunate de prin carti, ci pui efectiv umarul pentru a le arata practic ce e de facut. Te vor privi cu recunostinta si cu admiratie, pentru ca ai uitat… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

