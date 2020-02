Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți europeni se plang de calitatea aerului, singura soluție fiind transportul pe doua roți, scrie bbc.com. Serbia este țara in care se inregistreaza cele mai multe decese din cauza aerului poluat, arata Global Alliance on Health and Pollution - citata de bbc.com. Deși nu este singurul stat…

- Studentii si profesorii Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii „Dunarea de Jos” s-au implicat intr-o campanie umanitara de suflet dedicata unei fetite de 7 ani care are nevoie de patru operatii extrem de costisitoare pentru a fi un copil normal.

- Vești importante pentu zodii in saptamana 6-12 ianuarie 2020! Astrologul Camelia Patrașcanu a dezvaluit care sunt nativii care vor vea parte de schimbari uriașe sau de vești neașteptate in zilele urmatoare! Citeste si Horoscop Oana Hanganu 6-12 ianuarie. Ce zodii sunt afectate de Luna Plina,…

- O treime dintre cele mai sarace țari din lume se confrunta cu niveluri ridicate de obezitate, potrivit unui raport din The Lancet. Problema este cauzata de accesul global la alimentele ultra-procesate dar și pentru ca oamenii fac din ce in ce mai puțina mișcare. Țarile din Africa sub-sahariana și Asia…

- Horoscop 7 decembrie 2019. Taurii au parte de ganduri tristepe care trebuie sa le lase la o parte, in timp ce Gemenii se confrunta cu persoanecare au pareri diferite decat ale lor.Horoscop 7 decembrie 2019 Berbec: Te poți simți copleșit de anumite trairi, mare parte dintreele negative, fie ca sunt amintiri,…

- Horoscop Oana Hanganu 2-8 decembrie, BERBEC Horoscopul saptamanii anunța o perioada foarte buna pentru nativii care vor sa inceapa o afacere sau sa afirme la actualul job. Important e sa țina cont de intuiție cand evalueaza o situație, o oferta sau o persoana. Iar daca ceva pare prea frumos ca sa…

- HOROSCOP DECEMBRIE 2019 CRISTIAN DEMETRESCU: Berbecii pot avea o iarna financiar buna. Sunt sustinuti financiar mai mult de la inceputul lui decembrie, fiind o perioada lunga de doi ani si jumatate in care ei trebuie sa demonstreze ca sunt capabili si puternici si ca se pot sustine singuri si ca…