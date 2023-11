Horoscop 22 noiembrie 2023. O zi dinamică și plină de energie pentru Pești! Optimiști și cu un tonus ridicat, nimic nu ii „doboara” astazi pe nativii din Pești! Berbec O zi ideala pentru nativii Berbec de a petrece timp alaturi de cei dragi, dar și sa aiba intalniri cu prietenii și rudele pe care nu le-au vazut de ceva timp. In plan financiar, n-ar fi rau sa mai reduceți cheltuielile sau sa incercați sa gasiti o noua sursa de venit, pentru a face fața apetitului pe care il aveți in ultima perioada pentru cumparaturi. Taur Viața sentimentala evolueaza cum nu se poate mai bine, iar acest lucru va echilibreaza din punct de vedere emoțional. La serviciu, insa, lucrurile nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

