HOROSCOP 2023 DRAGOSTE. Istoricul amoros e luat în vizor. Venus retrograd are multe de spus! HOROSCOP 2023 DRAGOSTE. Atracția inflacarata, senzualitatea care schimba sufletul și nostalgia fața de partenerii din trecut fac din 2023 un an plin cu de toate. Cu trei planete majore care iși schimba semnele intre martie și mai, o noua serie de eclipse și zeița iubirii Venus retrogradand in iulie, schimbarea este in aer pentru toate relațiile noastre. Acest lucru s-ar putea simți destabilizator la inceput, dar o scufundare adanca in propriul spațiu inimii poate face relațiile noastre romantice și mai puternice. Iata ce ne rezerva astrele din punct de vedere amoros in anul 2023. Horoscop 2023… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

