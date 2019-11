HOROSCOP 2020: 3 zodii care se vor îmbogăţi anul viitor. Vor avea noroc cu carul Horoscop 2020 – Rac Anul viitor, pentru nativii din zodia Rac gandurile s-ar putea concentra in jurul educației, locurilor straine sau a calatoriilor. Un profesor sau un ghid iți poate deschide ușile minții, iar tu, poți fi consilierul, mentorul, ghidul celorlalți. Iți va fi mai ușor sa gandești departe, sa obții o imagine de ansamblu intelectuala. Creativitatea și inovația vor fi caracteristici in lumea ta profesionala, iar o oportunitate neobișnuita pentru calatorii indepartate poate aparea pe neasteptate. La capitolul bani ar trebui ca 2020 sa fie un an exceptional pentru tine. Pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-adevar, doar pentru unele semne zodiacale, lucrurile se vor schimba pozitiv, in timp ce pentru alte semne zodiacale, schimbarile vor fi negative. Va avea zodia ta noroc in 2020? In continuare sunt dezvaluite semnele horoscopului care vor fi cele mai norocoase in 2020. Unul dintre semnele…

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 21 octombrie octombrie 2019. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica…

- HOROSCOP 3 OCTOMBRIE 2019 Berbec. Viziunea ta optimista si deschisa asupra lucrurilor este cheia succesului. Numai tu stii cum te imparti cu brio in atatea directii, pentru ca reusesti sa faci mai multe lucruri in acelasi timp, fara sa te simti stresat, ba chiar pastrandu-ti si zambetul pe buze,…

- Horoscop zilnic. Horoscopul zilei 26 septembrie. Zodiacul dragostei anunța o zi dificila pentru multe zodii. In timp ce la Raci va curge lapte și miere, fiind pregatiți sa faca urmatorul as in relație, Berbecii vor fi puși intr-o situație delicata. Ce le rezerva astrele celorlalte zodii, aflați mai…

- BERBEC: Astazi aveti sansa sa clarificati neintelegerile cu persoanele apropiate si sa remediati unele greseli pe care le-ati facut in trecut. TAUR: Lucrurile nu merg pe atat de bine pe cat v-ati dori.

- Horoscop saptamana 2-8 septembrie. Saptamana a inceput in forta, iar vestile sunt care mai de care. Daca unii nativi vor avea parte de vesti bune, pe care le asteptau de mult timp, ei bine, nu la fel vor sta lucrurile si pentru trei nativi.

- HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. BERBEC: Berbecii pot invata o abilitate noua, se pot descurca intr-un domeniu nou sau cei care deja sunt foarte priceputi intr-un domeniu pot capata mai multa independenta si creativitate in a-si pune in practica lucrurile pe care le stiu. Unii pot sa inceapa o…