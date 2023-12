Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Varsator și Rac, sfarșitul de an vine cu emoția reintalnirii unor iubiri mai vechi! Berbec Azi exista șanse mari sa primiți o veste incredibil de buna din partea unui potențial angajator, iar daca reușiți sa va ințelegeți așa incat sa fiți amandoi mulțumiți, este foarte probabil ca din ianuarie…

- Astrele nu prevestesc pentru semnele de foc o zi tocmai liniștita in privința interacțiunii cu semenii Berbec Azi, emoțiile negative incep sa se acumuleze inca de la primele ore ale dimineții: cu membrii familiei in privința unor sarcini pe care fiecare le paseaza celuilalt, iar la serviciu apar niște…

- Intalniri romantice pentru Leii singuri, resuscitarea unei vechi povești de iubire pentru Fecioare Berbec Probleme in viața de cuplu, azi, pentru ca evitați sa vorbiți despre anumite probleme evidente pe care le aveți cu partenerul. Mergeți pana acolo cu refuzul de aborda problema in mod direct, incat…

- In lumea astrologiei, compatibilitatea dintre zodii poate influența semnificativ relațiile romantice. Cu toate acestea, exista cupluri de zodii care, potrivit astrologilor, ar putea intampina provocari semnificative in casnicie. In acest articol, vom explora 6 cupluri de zodii care s-ar putea confrunta…

- Astrele favorizeaza pentru Sagetator intalnirea unei persoane cu care vor rezona profund, posibil sufletul pereche! Berbec Azi traiești toata ziua sub impresia ca ai intrat in criza de timp si ca nimic nu te mai poate salva, se apropie un termen limita la munca, sau poate un examen, predarea unui proiect.…

- Balanțele par sa iși intalneasca iubirea, fapt ce le predispune la visare și romantism Berbec In sfarșit, iți dai voie sa fii mai ingaduitor cu tine, dar și cu ceilalti. Incerci sa fii mai maelabil cu cei din jur și mai putin critic fața de imperfecțiunile celorlalți. Ai putea incerca sa permanentizezi…

- Racii sunt suficient de bine dezvoltați emoțional incat sa treaca de obstacolele de astazi, in timp ce Sagetatorii reușesc sa-și transforme dușmanul in prieten. Afla ce-ți prezic astrele pentru duminica, 24 septembrie 2023, potrivit antena3.ro .

- Ieșirile din casa sunt cele care vor domina ziua. Totuși, unii nativi vor prefera mai degraba activitațile casnice decat sa paraseasca siguranța și confortul caminului. Berbec Liniște. In sfarșit, ai și tu parte de ceva liniște in acest final de saptamana. Și, da, contrar firii tale, ești calm, chiar…