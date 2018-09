Horoscop 20-26 septembrie: Mare atenție la bani! * Berbec Daca doresc ca, in weekend-ul din 22-23 septembrie, sa plece din localitate, Berbecii trebuie sa fie conștienți ca, pe 24 septembrie, trebuie sa fie la birou. Luna Plina din 24 cade in Berbec și prezinta curenți, energii incrucișate. Unii dintre nativi au porniri spre o noua relație. Chiar daca sunt logodiți sau casatoriți, nu exista acum nimic predestinat. Berbecii sunt liberi sa decida. Cu toate acestea, trebuie sa fie atenți la ce vorbesc. Luna Plina se afla in cuadratura cu Saturn, ceea ce reprezinta un aspect dificil. Nativii sunt supuși unei presiuni neobișnuit de puternice la locul… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

