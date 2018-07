Horoscop 2 iulie 2018 – Suntem dedicati placerilor personale

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Siguranta familiei va fi punctul central al preocuparilor tale. Tensiunile dintre tine si superiorii tai cresc, te simti hartuit din punct de vedere moral, asa ca hotarasti sa-ti schimbi locul de munca. Ca sa–ti satisfaca dorintele, jobul nou va trebui sa-ti ofere un program flexibil si sa poti…

- BERBEC Jupiter se plimba prin sectorul caminului si familiei timp de mai bine de un an, asa ca aveti ocazia si norocul sa va aranjati perfect tot ce tine de acest domeniu. Ati putea si sa intrati in afaceri imobiliare. TAUR Jupiter va impulsioneaza timp de un an sectorul comunicatiilor si al educatiei.…

- BERBEC Refuzi rutina si traiesti intr-o atmosfera provocatoare, in care orice tranzactie este incununata de succes. Parca dintr-odata esti persoana care-si cunoaste cel mai bine echipa si vei fi apreciat de seful tau, vei culege toate laudele, pe merit de altfel, caci totul va fi obtinut cu mare truda.…

- BERBEC Plesniti de sanatate, cum s-ar zice, in ciuda moleselii indusa de vreme. S-ar putea sa fiti singurii care alearga azi, dupa diverse lucruri sau de placere. Trebuie sa fiti doar atenti la copiii mici din cale si la… caini! TAUR Apar tot mai multe oportunitati profesionale, prin intermediul comunicarii…

- BERBEC Luna se afla in stransa legatura cu Jupiter si Uranus, ceea ce iti amplifica starea de bine. Increderea in tine primeste un suport cosmic fantastic si poti straluci doar fiind tu insuti. Sa nu-ti fie frica sa te indepartezi de norma si sa faci lucrurile asa cum simti. O abordare inovatoare poate…

- BERBEC La locul de munca sau in afaceri aveti posibilitatea sa va faceti remarcat datorita ambitiei si capacitatii de a va asuma riscuri intr-un mod inspirat. Dati dovada de mult tact in relatia cu persoana iubita si evitati discutiile aprinse, fiindca pot sa degenereze destul de usor in certuri. …

- BERBEC Este posibil sa treceti printr-o perioada mai dificila pe plan sentimental. Din fericire, aveti o capacitate de comunicare foarte buna, care va ajuta sa lamuriti neintelegerile si sa dezamorsati eventualele conflicte. Tratati cu calm dificultatile intampinate in plan social. Fiti atent la ce…

- BERBEC Aveti multe probleme de rezolvat, dar dispuneti de energia necesara pentru a le rezolva pe toate. Singurele dificultati de care va puteti lovi sunt de natura financiara. Acordati mai multa atentie relatiilor sentimentale. TAUR Nu reusiti sa va respectati programul din cauza unor evenimente…