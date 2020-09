Stiri pe aceeasi tema

- INS: Spor negativ accentuat al populatiei Romaniei in iulie, de peste doua ori mai mare fața de anul trecut. ”Efectele crizei sanitare sunt vizibile” Sporul natural negativ al populatiei Romaniei s-a accentuat, in luna iulie a acestui an, fiind de 2,2 ori mai mare decat cel inregistrat in…

- INS: Spor negativ accentuat al populatiei Romaniei in luna iulie, de peste doua ori mai mare fața de anul trecut. ”Efectele crizei sanitare sunt vizibile” Sporul natural negativ al populatiei Romaniei s-a accentuat, in luna iulie a acestui an, fiind de 2,2 ori mai mare decat cel inregistrat…

- Berbec In ceea ce ii privește pe nativii Berbec, o perioada proasta le influențeza considerabil ritmul și productivitatea. Pentru a depași cu succes o astfel de perioada trebuie sa iți setezi obiective mai mici și realizabile astfel incat sa le poți indeplini. Horoscop WEEKEND 4-6 SEPTEMBRIE…

- Romanii pot subscrie incepand de marti, 1 septembrie 2020, pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei in cadrul Programului Tezaur, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani, a anuntat luni Ministerul Finantelor Publice, informeaza AGERPRES . Perioada de subscriere se va incheia pe data…

- Vision Clean, unul din jucatorii de pe piața dezinfectanților din Romania, a inregistrat in perioada martie - iunie o creștere a vanzarilor in online de 550%, de 6 ori mai mult comparativ cu aceeași perioada a anului 2019. In ceea ce privește categoria dezinfectanților profesionali in perioada martie…

- ”Sunt bine, dar am nevoie de o perioada de liniște și recreere”. Este mesajul postat de deputatul Ștefan Gațcan cu puțin timp in urma pe pagina sa de Facebook. El a mai menționat ca și-a depus mandatul benevol.

- West Summer University este un proiectorganizat de Organizatia Studentilor din Universitatea de Vest din Timisoara,cu sprijinul Universitații de Vest din Timișoara. Anul acesta, proiectul desfasoara o editie speciala, intitulata WebSU. Editia isi propune sa le ofere elevilor din Romania si Republica…

- Scolile au fost inchise imediat ce Coronavirusul si-a facut aparitia pe teritoriul Romaniei, iar procesul de predare-invatare-evaluare s-a mutat cu timiditate in mediul online. Desi parea de neconceput ca elevii sa urmeze in acest fel cursurile si multi specialisti in domeniu au emis teorii legate de…