Horoscop 17 mai 2023. De pe 16 mai pana in mai 2024, Jupiter va fi in tranzit in semnul Taurului, al doilea semn din zodiac, al resurselor și al posesivitații. Pe unde trece aceasta planeta aduce creștere, abundența, posibilitați și expansiune. Horoscop 17 mai 2023 pentru Berbec Este o zi plina de energie și determinare pentru tine, Berbec. Fii indrazneț și ia inițiativa in proiectele tale. In relații, comunicarea este cheia succesului. Jupiter in Taur te poate face fie foarte generos, fie destul de zgarcit. Trebuie sa inveți sa ajungi la un echilibru, de fapt. Horoscop 17 mai 2023 pentru Taur…