Horoscop 17 decembrie - O zodie are parte de o zi spectaculoasă, dar și surprinzătoare BerbecVei avea o stare de bine și o vitalitate crescuta, dar fii atent la orice impuls de a depași masura. Exagerarile, oricare ar fi ele, nu aduc nimic bun.TaurIn partea a doua a zilei, te vei simți mai energic și mai atent la tine și la nevoile tale. Ai neglijat, cel puțin in ultimul timp, sa te pui pe primul loc.GemeniTe vei confrunta cu situații neobișnuite, surprize din partea șefului tau și poate chiar cu preluarea unei funcții sau a unor sarcini noi. Fii responsabil și nu face greșeli.RacS-ar putea sa provoci unele schimbari pentru ca ai valori diferite. Vrei sa modifici nu doar modul de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop de Moș Nicolae. Suntem pe final de an, și mai este puțin pana vom putea spune Craciun Fericit! Este aproape imposibil sa nu visezi la cea mai minunata perioada a anului, pe masura ce se apropie sarbatoarea preferata de toata lumea. Deși probabil ca te vei bucura de festivitați indiferent de…

- BerbecGandurile iti zboara la prieteni si la timpurile placute petrecute impreuna, insa treburile cotidiene de acasa sau de la serviciu nu iti acorda ragaz prea mult pentru visare si distractie. Provocarile colegilor sunt la cote mari, de aceea fii prudent si lucreaza atent ce intra in indatoririrle…

- Horoscop 27 noiembrie 2023. Ne apropiem tot mai mult de finalul anului, iar astrele ne incurajeaza sa rezolvam toate problemele pe care le avem, sa muncim pentru planurile care inca nu au fost atinse și sa stabilim chiar și obiectivele pentru 2024. Vezi ce surprize te așteapta astazi, dar și cu ce probleme…

- O noua zi, o noua serie de previziuni despre experiențele și surprizele, mai mult sau mai puțin placute, pe care le vor trai nativii in urmatoarele 24 de ore. Potrivit horoscop 22 noiembrie 2023, aceasta este zodia care va fi lovita de sageata lui Cupidon. Cei nascuți in acest semn al zodiacului simt…

- Berbec In zilele acestui final de saptamana esti pus pe fapte mari. Vrei sa demarezi proiecte gandite demult, sa schimbi multe in viata ta, dar mai ales relatiile cu persoanele din anturajul apropiat. Selecteaza ti cu grija vorbele si gesturile, pentru ca foarte usor ceilalti pot riposta. Cel mai bine…

- Ultimele zile din aceasta luna vin cu multe situații imprevizibile pentru cateva zodii. Din pacate, o zodie trebuie sa ia o decizie care ii va afecta viitorul. Un alt nativ, insa, scapa de griji și probleme. Va termina luna in forța.

- BerbecSe va trasa o tusa finala, in zilele acestui weekend, in relatiile parteneriale. De aceea concentreaza ti eforturile spre a stabili clar pe cine mai doresti sa pastrezi in viata ta, atat intr o relatie matrimoniala, cat si intr o relatie profesionala. Totusi ar fi bine sa te gandesti si la personaje…

- Ziua, care, in ciuda faptului ca in calendar este “vineri, 13”, promite sa fie calma, placuta și favorabila. Nu trebuie sa va certați, sa intrați in conflict, sa ridicați vocea și sa permiteți ganduri rele. Este de dorit sa petreceți timp in liniște și pace, facand lucruri interesante și placute – de…