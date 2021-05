Stiri pe aceeasi tema

- Billie Eilish a lansat piesa “Your Power”, al treilea single de pe noul album. “my future” si “therefore I am” sunt primele single-uri de pe album ce au aparut deja. Billie Eilish a anuntat lansarea mult asteptatului album “Happier Than Ever” pentru data de 30 iulie 2021. Albumul va contine 16 piese,…

- Un studiu finantat de agentia spatiala americana NASA pregateste lansarea unei sonde pentru studierea bulei protectoare pe care Soarele o mentine in jurul Sistemului Solar si explorarea ulterioara a spatiului interstelar care se intinde dincolo de marginile acesteia, potrivit

- HOROSCOP. In dimineata zilei de 19 aprilie, Mercur va intra in zodia Taurului și, pana pe 4 mai, va da spor partenerilor de dialog care, deși calmi, nu vor ceda ușor in cazul unor discuții pe o tema de viața, de munca, de contract, a unui proces sau a unui litigiu. HOROSCOP. In seara zilei de 19 aprilie,…

- Phenianul si-ar putea relua testele nucleare anul acesta, cu scopul de a obliga Washingtonul la un dialog, evalueaza serviciile americane de informatii in raportul lor anual cu privire la amenintarile la adresa Statelor Unite in lume, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Liderul nord-coreean…

- Soarele a format ieri o conjuncție cu Venus in semnul Berbecului, lucru care a conferit incredere in sine și o forța de atracție magnetica zodiilor Berbec, Leu și Sagetator. Astazi, 27 martie, drumul acestor zodii spre reușita continua, ba chiar nativii zodiei Leu vor fi in avantaj in fața celorlalte…

- Pentru a treia oara in ultimii doi ani se incearca forțarea PUG-ului pe strada Ion Caianu din Bistrița, acolo unde Imago Invest Bistrița SRL vrea sa ridice un cartier de blocuri in toata regula, intr-o zona cu case, unde regimul de inalțime stabilit prin PUG este L2, adica o inalțime maxima de P+ 2…

- „Comunitatea Ghelari – Accepta ajutorul nostru”, un proiect de peste 5,7 milioane a ajuns la final, dupa cum au anunțat reprezentanții asociației, intr-o conferința de presa. Proiectul a fost implementat in Ghelari, de ASOCIAȚIA NON PROFIT L&C CONSULTING și partenerii sai, asociație cu o experiența…

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman, doi dintre cei mai iubiți actori de telenovela, s-au desparțit dupa 9 ani de relație. Cei doi au facut anunțul pe contul de Instagram, prin intermediul unui video. Aceștia au precizat ca vor ramane in continuare prieteni și alaturi unul de celalalt in momentele grele.…