Horia Tecau si Jean Julien Rojer, invingatori in finala turneului ATP de la Winston-Salem (Carolina de Nord)

Stiri pe aceeasi tema

- Perechea formata din Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a castigat titlul in proba de dublu a turneului ATP de la Winston-Salem (Carolina de Nord), dotat cu premii totale de 691.415 dolari, dupa ce a dispus cu 6-4, 6-2 de cuplul Jamie Cerretani (SUA)/Leander Paes (India). Tecau si Rojer, favoritii…

- Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au avut pana in acest sezon un parteneriat excelent in circuitul ATP de dublu. Din pacate, 2018 a insemnat o scadere de forma pentru ei, insa lucrurile se pot redresa, exact inainte de US Open.

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer, cap de serie numarul 2, s-a calificat, joi, in finala turneului de la Winston-Salem, cu premii de aproape 700.000 de dolari.In sferturi, Tecau si Rojer au invins, cu scorul de 7-5, 6-1, cuplul britanic Joe Salisbury/Neal Skupsky. In ultimul act,…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul 6, s-a calificat, vineri, in sferturile de finala ale turneului de la Cincinnati, cu premii totale de 5,6 milioane de dolari.Tecau si Rojer au trecut in turul doi de perechea americana Sam Querrey/Rajeev Ram, scor…

- Tenismenii Dragos Dima si Bogdan Ionut Apostol vor juca finala turneului futures de la Tenis Club Bucuresti, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa victoriile obtinute sambata, in semifinale. Dima (26 ani, 374 ATP), al doilea favorit, a dispus intr-o ora si 29 de minute de francezul Maxime…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Mihaela Buzarnescu va juca finala de dublu a turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 852.564 dolari, dupa ce au invins, vineri, in penultimul act cuplul Nadia Kicenok (Ucraina)/Ekaterina Makarova…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Mihaela Buzarnescu va juca finala de dublu a turneului WTA pe iarba de la Eastbourne Marea Britanie , dotat cu premii totale de 852.564 dolari, dupa ce au invins, vineri, in penultimul act cuplul Nadia Kicenok Ucraina Ekaterina Makarova…

- Mihalea Buzarnescu, calificata in optimi la Roland Garros dupa victoria senzaționala cu Elina Svitolina, continua parcursul solid și in proba de dublu a turneului. Buzarnescu și compatrioata Irina Maria Bara s-au calificat azi in optimile de finala dupa ce le-au invins pe favoritele patru ale turneului,…