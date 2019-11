Stiri pe aceeasi tema

- Horia-Miron Constantinescu a fost eliberat din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicata, joi, in Monitorul...

- Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor a fost demis in aceasta seara, printr-o Ordonanta de urgenta. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. Mihaela Irina Ionescu a fost numita, prin aceasi ordonanta, presedinte interimar la conducerea Autoritatii,…

- Nicolae Cristian Stanica a fost numit in functia de presedinte al Comisiei Nationale pentru Strategie si Prognoza, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Seful Executivului i-a numit tot luni in functia de consilier…

- Cristian Tudor Bacanu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, publicata vineri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a sefului Executivului, Cristina-Daria Buzasu-Enache a fost numita in functia de consilier…

- Madalin Voicu a fost revocat din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii. Potrivit unui anunt al Guvernului, premierul Ludovic Orban a semnat joi decizia pentru revocarea din functie a secretarului de stat la Ministerul Culturii - Madalin Voicu. Decizia urmeaza sa…

- Florian-Emil Dumitru a fost numit de premierul Ludovic Orban secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Decizia semnata de premier a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Florian-Emil Dumitru este membru in cadrul Federatiei Nationale Pro Agro si director…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru eliberarea din functia de consilier prezidential a lui Bogdan Aurescu, potrivit Administratiei Prezidentiale. Bogdan Aurescu este desemnat ministru de Externe in Cabinetul condus de Ludovic Orban. AGERPRES/(AS - autor: Florentina…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, a fost numit consul general al Romaniei la Shanghai printr-o hotarare aprobata de Guvern in sedinta de luni, au confirmat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. In februarie 2018,…