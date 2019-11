Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o treime dintre inspectorii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) sunt nepregatiti, iar la nivelul zonei Bucuresti doar 20 de comisari din totalul de 51 sunt bine pregatiti, a declarat vineri fostul presedinte al ANPC, Horia Constantinescu. Acesta a…

- Premierul Ludovic Orban l-a eliberat pe Horia-Miron Constantinescu din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), conform deciziei publicate in Monitorul Oficial.Potrivit documentului, pana la numirea unui nou șef, atribuțiile președintelui ANPC vor fi exercitate…

- Horia-Miron Constantinescu a fost eliberat din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicata, joi, in Monitorul...

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat ca a discutat, la intrevederea pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban la Palatul Victoria, despre nevoia maririi numarului de parlamentari pentru Diaspora, introducerea in lege a alegerii primarilor in doua tururi de scrutin, extinderea retelei nationale…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, pentru Agerpres, ca miercuri dupa-amiaza va avea o intrevedere cu premierul desemnat Ludovic Orban pentru discutii pe marginea agendei ce tine de investirea viitorului Guvern. El a precizat ca intalnirea va avea loc la ora 16.00, din partea PMP urmand sa participe…

- Apel matinal: Invitat, presedintele ANPC, Horia Constantinescu Foto: Arhiva. Sanctiunile în cazul produselor din Vestul Europei despre care se observa ca au o alta calitate ca cele din Est, nu sunt suficiente, declara presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, Horia…

- "Romania este pelicanul Europei! Ei trimit, noi inghitim!" Este declaratia stupefianta a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului. Explica astfel obisnuinta de a primi din Vest mancare de o calitate mai proasta.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament "oricand pot aparea surprize". "Avem de-a face cu o criza politica in care guvernele care au fost instalate dupa alegeri,…