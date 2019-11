Horia Constantinescu, fostul presedinte al ANPC: 30% din inspectorii ANPC sunt nepregatiti; avem tampi in institutie

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o treime dintre inspectorii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) sunt nepregatiti, iar la nivelul zonei Bucuresti doar 20 de comisari din totalul de 51 sunt bine pregatiti, a declarat IERI fostul presedinte al ANPC, Horia Constantinescu, potrivit Agerpres. Acesta…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a amendat Selgros din cauza ca lantul de magazine nu avea echipamentele necesare pentru congelarea corecta a pestelui. In plus - si din cauza ca parte din produse erau recongelate - inspectorii au retras de la comercializare 20 de tone de…

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au propus inchiderea temporara, pe o perioada de pana la 6 luni, a doua magazine din reteaua Carrefour, informeaza Agerpres. ANPC a gasit produse expirate, pește stricat, mancare gatita pastrata in condiții necorespunzatoare și alte nereguli. La Cluj, inspectorii…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) transmite ca a gasit nereguli majore - de natura sa puna in pericol sanatatea romanilor - in timpul unui control de amploare desfasurat in 14 magazine Carrefour din tara. Inspectorii veniti in control au descoperit, printre altele,…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorului au facut 13 controale incheiate cu 17 sancțiuni in valoare de 170.000 de lei unitatilor de alimentatie publica din complexul comercial Sun Plaza. Pentru incalcarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor, au fost aplicate 17 amenzi contraventionale…

- Toti comisarii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) vor fi verificati pentru a fi depistati cei care isi rotinjesc veniturile in cadrul actiunilor de control. Asa a anuntat ieri presedintele ANPC, Horia Constantinescu.