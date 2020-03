Horia Bud, fost director Petromin, numit apoi director de dezvoltare la Aeroportul Mihail Kogalniceanu, scrie pe blogul sau personal despre persoanele aflate in carantina in stațiunea Mamaia. In jurul orei 11:00, am fost la Hotel Flora in Mamaia pentru a duce o sacoșa de carți romanilor aflați acolo in carantina. Asta s-a intamplat pentru ca un fost coleg de pe Aeroportul internațional Mihail Kogalniceanu-Constanța, care a facut parte din echipa care a operat ieri avioanele sosite din Italia, mi-a spus ca unii dintre ei, gandindu-se la cele 14 zile de carantina, regreta ca nu au carți de citit…