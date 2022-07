Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca Executivul a decis alocarea sumei de un milion de lei sportivului David Popovici, banii provenind din Fondul de rezerva al Guvernului. „Tot astazi, la sedinta de Guvern, am luat decizia de a recunoaste performanta sportivului nostru David Popovici si,…

- Un jibouan de 69 de ani a cazut astazi, in jurul pranzului, de pe un pod inalt de 4 metri. Incidentul s-a petrecut pe strada 1 Mai din Jibou, iar victima cazut intr-o vale și a ramas imobilizata cu fața in apa. Fiind in afara serviciului și aflandu-se in apropiere, pompierul Marius Noje a intervenit…

- Salvatorii clujeni au participat duminica la o intervenție in urma unui accident rutier produs in Nima, unde primul ajutor a fost oferit initial de doua asistente de la UPU, care se aflau in timpul liber.

- Un politist de 36 de ani a fost prins de paznicul unui magazin din comuna Selimbar, Sibiu, in timp ce incerca sa plece cu produse in valoare de 52 de lei pe care nu le-a achitat. Este acuzat de furt.

- Zilele trecute, Argentina și Maria, doua polițiste din Iași, fiind in timpul liber, se deplasau cu mașina catre comuna Dolhești, cand au constatat ca, in fața lor, tocmai avusese loc un accident rutier. Cele doua, nu au stat pe ganduri, au ieșit imediat din mașina și au luat primele masuri la locul…

- Adrian Mutu știe cat de important este timpul de calitate alaturi de bunii sai prieteni, insa nu acorda aproape deloc importanța regulilor de circulație. In timp ce se afla cu cei mai buni amici, fostul fotbalist a dat dovada ca nimic nu le poate intrerupe conversația palpitanta! Iata cum l-au surprins…

- Specialiștii au adus noi vești pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Astrologii au indicat ce vor face semnele la pensie. Unii dintre ei iși vor consuma timpul pe plimbari lungi, vacanțe sau momente petrecute in sanul familiei, iar alții iși vor continua pasiunile din tinerețe. Cațiva dintre ei se…

- Radu Pietreanu este un celebru actor, care a bucurat foarta multa lume cu personajele pe care le-a jucat și cu umorul pe care mereu a avut grija sa il impartașeasca cu fanii lui. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe artist zilele acestea pe strazile din Capitala, in timpul lui liber. Iata ce face…