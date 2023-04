Horatiu Moldovan a avut un discurs savuros dupa Rapid – FCSB 1-0. Portarul Rapidului a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei lui Adrian Mutu. Horatiu Moldovan a avut mai multe interventii fabuloase in fata celor de la FCSB. Compagno, Coman si Cordea au ratat ocazii uluitoare. Horatiu Moldovan, savuros dupa Rapid – […] The post Horatiu Moldovan, savuros dupa Rapid – FCSB 1-0: „Nu suntem la biserica sa numaram pacatele” appeared first on Antena Sport .