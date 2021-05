Hopa: asemănări între cazul „Vlăduț Voiculescu” și „Plicușor Ban”! Avocatul Gheorghe Piperea ii ironizeaza pe reprezentanții partidelor de dreapta, in legatura cu razboiul pe bugetul Capitalei, facand referire la declarațiile USR PLUS despre Nicușor Dan. Piperea compara situația cu cazul „Vladuț Voiculescu". „Bucureștiul lui Plicușor Ban este in faliment.Nu o spun eu, o spun usereplusiștii, filiala București.E simpatic și amuzant ca inșii respectivi il acuza pe primarul general de o mare minciuna comisa intenționat, ca urmare a elaborarii proiectului de buget. Precizez ca e vorba de actualul primar general ...Așa cum Vladuț Voiculescu a aruncat cu acuze de manipulare… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a anunțat, marți, ca nu va aproba bani de la bugetul de stat pentru a plati datoriile Capitalei, pentru a susține intrarea in incapacitate de plata. Asta dupa ce nu s-a ajuns la un consens in privința bugetului Capitalei pentru 2021, care este și acum este blocat pentru nu a fost votat.…

- ”Motivul pentru care Bucurestiul a ajuns de facto in faliment este minciuna. Practica de a creste cheltuielile la umbra unor venituri fictive. Tot crestem cheltuielile, dar pentru ca stim ca nu avem loc de ele in buget, mintim oficial pe toata lumea crescand veniturile din pix. Nimic bun nu va veni…

- Inainte de ședința de coaliție, programata miercuri, 28 aprilie, Dan Barna, co-președinte USR PLUS, a vorbit despre proiectul de buget al Capitalei, respins in Consiliul General , dupa ce o parte dintre consilierii USR PLUS au votat impotriva ori s-au abținut de la vot. Vicepremierul cere rabdare, spune…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a subliniat ca Bucurestiul va fi o "gazda primitoare" pentru EURO 2020, in aceasta vara, adaugand ca prezenta spectatorilor la meciuri este "un semn de speranta", in contextul pandemiei COVID-19, potrivit Agerpres. "Administratia locala bucuresteana s-a…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a subliniat ca Bucurestiul va fi o "gazda primitoare" pentru EURO 2020, in aceasta vara, adaugand ca prezenta spectatorilor la meciuri este "un semn de speranta", in contextul pandemiei COVID-19.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis, vineri, ca spera ca Metrorex si Ministerul Transporturilor vor avea un ”dialog rapid si productiv”, astfel inat circulatia metrourilor sa fie reluata cat mai repede. ”Inteleg daca exista nemultumiri ale angajatilor de la Metrorex, dar bucurestenii…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat vineri, pe Facebook, ca Bucureștiul ar urma sa aiba in doi ani o harta geospațiala, cu o componenta supraterana și una subterana. Cea supraterana va cuprinde cladirile și arterele, mobilierul urban, etc., iar cea subterana va evidenția toate rețelele.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca intreg Bucurestiul trebuie sa treaca la colectarea selectiva a deseurilor si ca o dezbatere pe acest subiect va avea loc in perioada urmatoare.