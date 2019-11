Stiri pe aceeasi tema

- Vine criza financiara. Moody’s a coborat, de la "stabila" la "negativa", perspectiva asociata ratingurilor suverane mondiale in 2020 Agentia de evaluare financiara Moody's a coborat, de la "stabila" la "negativa", perspectiva asociata ratingurilor suverane…

- Boris Johnson a indemnat joi la organizarea unui scrutin anticipat, dupa ce deputatii au adoptat marti in principiu acordul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana pe care el l-a incheiat cu Bruxelelsul, dar care au refuzat sa examineze acordul potrivit unui calendar accelerat, asa cum voia…

- Statele Unite au cerut miercuri Coreei de Nord ”sa se abtina de la orice provocare” si sa continue discutii cu privire la programul nuclar, in urma unui tir nord-coreean de racheta balistica, relateaza Reuters.”Indemnam (Coreea de Nord) sa se abtina de la orice provocare, sa-si respecte obligatiile…

- IKEA recheama un produs pentru bebeluși, din cauza pericolului de sufocare. Ce trebuie sa faca cei care l-au cumparat IKEA indeamna toți clienții care au cumparat baveta pentru bebeluși MATVRA, in culorile albastru și roșu sa nu o mai utilizeze și sa contacteze IKEA pentru remediere. “Siguranța…

- Brexitul ingroapa Londra: New York redevine cel mai mare centru financiar al lumii. Frankfurt, Paris și Amsterdam vin tare din urma Efectele negative ale Brexitului au ajutat anul trecut New York-ul sa depaseasca Londra, devenind principalul centru financiar al lumii, iar anul acesta decalajul intre…

- Londra, in cadere libera din cauza Brexitului: New York redevine cel mai mare centru financiar al lumii. Frankfurt, Paris și Amsterdam vin tare din urma Efectele negative ale Brexitului au ajutat anul trecut New York-ul sa depaseasca Londra, devenind principalul centru financiar al lumii, iar anul acesta…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a salutat eliberarea unor ucraineni in cadrul schimbului de prizonieri cu Rusia, printre care si cei 24 de marinari capturati anul trecut in Stramtoarea Kerci, si a indemnat partile 'sa profite de acest impuls', transmite dpa, relateaza Agerpres.Citește…

- Uniunea Europeana (UE) indeamna partile sa inceapa un ”dialog larg si inclusiv”, pentru a ”dezamorsa situatia” la Hong Kong, intr-o declaratie a sefei diplomatiei europene Federica Mogherini publicata sambata, relateaza AFP.