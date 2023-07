Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile s-au prabușit spectaculos la roșiile producatorilor din Matca, județul Galați. Daca in urma cu doua luni un kilogram de roșii era 17-14 lei kilogramul, acum a ajuns sa se vanda cu un leu sau chiar 50 de bani.

- Cel mai scump burger din lume poate fi cumparat din Romania! Chiar daca țara noastra nu are o istorie foarte indelungata a acestui fel de mancare, iata ca un patron roman s-a decis sa puna la vanzare un burger de nu mai mult, nici mai puțin de 6.200 de dolari! Orasul din Romania in care […] The post…

- Producatorii de la Dabuleni au ieșit pe piața cu primii pepeni din acest an, ceva mai tarziu fața de cum eram obișnuiți, din cauza vremii capricioase. Toata lumea spera, insa, sa aiba un sezon bun și sa poata sa-și acopere cheltuielile, mai ales ca vorbim de o piața cu o concurența mare reprezentata…

- Șoferii romani care vor sa-si alimenteze autoturismele cu carburant in aceasta perioada trebuie sa știe ca astazi, 31 mai 2023, prețul benzinei și motorinei a crescut cu aproximativ patru bani pe litru. Cat costa benzina și motorina la stațiile din țara.

- Cotatia titeiului Brent a crescut cu 1,57 dolari, sau cu 2,1%, la 76,87 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a castigat, de asemenea, 1,73 dolari, sau 2,4%, pana la 73,07 dolari pe baril. Un raport bun referitor la locurile de munca din SUA, pentru luna aprilie, a ajutat…

- Pretul titeiului Brent a crescut cu 2,88 dolari, sau cu 3,9%, la 75,37 dolari pe baril. Cotatia petrolului U.S. West Texas Intermediate a crescut cu 2,85 dolari, sau cu 4,2%, la 71,42 dolari pe baril, dupa patru zile de scaderi care au dus contractul la minime observate ultima data la sfarsitul anului…

- VIDEO: Cat costa un kilogram de capșuni romanești, la Alba Iulia. Prețurile din cea mai mare piața din oraș Primele capșuni romanești au ajuns deja pe tarabele comercianților din Alba Iulia, dar și din țara. Clienții tind sa cumpere produsele romanești, in special fructele, deoarece sunt mai bune la…

- In ultima perioada, prețul roșiilor a crescut semnificativ in piețele agroalimentare din Alba Iulia, ajungand la aproape 50 de lei pe kilogram. Un cititor al albaiuliainfo.ro a trimis pe adresa redacției o imagine in care prezinta prețul roșiilor romanești care se apropie de 50 de lei/kilogram. De asemnea,…