Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 300 de persoane au fost arestate de politia din Hong Kong, duminica, in timpul manifestatiilor organizate in semn de protest fata de amanarea alegerilor legislative, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Aproape 300 de persoane au fost arestate de politia din Hong Kong, duminica, in timpul manifestatiilor organizate in semn de protest fata de amanarea alegerilor legislative in fosta colonie britanica, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Aceste alegeri urmau sa aiba loc duminica si sa permita…

- Raportori speciali ai Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) au avertizat vineri China ca legea asupra securitatii in Hong Kong constituie un risc pentru libertatile din aceasta fosta colonie britanica, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Sancțiunile impotriva oricarei forme de protest sau dizidența care…

- Zeci de mii de oameni din Belarus au iesit duminica din nou pe strazi cerand demisia lui Alexander Lukasenko. 140 de persoane au fost arestate. Președintele, care ieri și-a sarbatorit ziua de naștere, a fost fotografiat din nou in public cu o arma de asalt si vesta antiglont, potrivit BBC. Zeci de mii…

- Carrie Lam, Șeful Executivului din Hong Kong va discuta, marți, intr-o ședința de urgența a Consiliului despre o posibila amanare cu pana la un an a alegerilor din septembrie pentru Consiliul Legislativ (LegCo, parlamentul local). Masura amanarii alegerilor este legața direct de cresterea cazurilor…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, proiectul initiat de liderii PSD, UDMR si ALDE privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor de catre Parlament, prin lege organica, cu cel putin 60 de zile inaintea votarii, relateaza Agerpres.

- In timp ce incercat sa mearga de-a lungul trotuarului spre cartierul comercial Mong Kok, multi au fost incercuiti de cordoane de politie. Unii dintre ei au fost retinuti si urcati in dubele fortelor de ordine. Politia a precizat ca a arestat 53 de persoane pentru o "adunare ilegala". Parlamentarii chinezi…

- Peste 50 de persoane au fost arestate duminica la Hong Kong in timpul unui mars pasnic organizat pentru a protesta impotriva unei legi iminente privind securitatea, vazuta in mare masura ca o amenintare la adresa libertatilor civile din oras, potrivit DPA.Protestatarii au fost intampinati…