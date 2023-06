Honda Motor recheamă 1,2 milioane de vehicule din Statele Unite din cauza unei potenţiale probleme la camera video retrovizoare Rechemarea acopera unele vehicule Odyssey din perioada 2018-2023, Pilot 2019-2022 si Passport 2019-2023. Din cauza unui conector de cablu coaxial de comunicare defect, este posibil ca imaginea camerei retrovizoare sa nu apara pe afisaj. Honda a extins anterior garantia la vehiculele afectate de problema, in 2021. Producatorul auto a declarat intr-o declaratie la NHTSA ca a primit 273.870 de cereri de garantie legate de problema, in perioada mai 2017 si luna iunie a acestui an, si nicio raportare de producerea unor raniri sau decese legate de aceasta problema. Dealerii vor instala un cablaj imbunatatit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Honda Motor recheama 1,2 milioane de vehicule din Statele Unite, din cauza unei potentiale probleme cu imaginea camerei retrovizoare, a anuntat vineri Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA), transmite Reuters.Rechemarea acopera unele vehicule Odyssey din perioada…

- Rechemarea acopera diverse SUV-uri Escape si Lincoln Corsair si camionete compacte Maverick din anii 2020-2023, cu motoare hibride de 2,5 litri sau hibride plug-in, conform unui document depus la Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi. Ford a spus ca problemele izolate de…

- Noua rechemare acopera vehiculle Ford Explorer, Lincoln Aviator si SUV-urile Lincoln Corsair 2020-2022, cu o camera de 360 de grade, din 2020 pana in 2023. Rechemarea se extinde si inlocuieste apelurile Ford anterioare pentru aceeasi problema, efectuate in 2021 si 2023. Ford a actualizat anul trecut…

- In ultima perioada, mai mulți producatori majori au inițiat campanii de rechemare din cauza airbag-urilor defecte. In cele mai multe cazuri, aceste campanii au vizat compania japoneza Takata, unul dintre cei mai mari producatori de airbag-uri din lume. Acum, General Motors tocmai a fost nevoit sa inițieze…

- Rechemarea acopera 994.763 de vehicule Buick Enclave, Chevrolet Traverse si GMC Acadia, din anii 2014 pana in 2017, cu module produse de ARC Automotive. Dealerii vor inlocui modulul airbagului soferului. Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi a declarat ca un sofer din Michigan…

- Constructorul britanic de mașini de lux se vede nevoit sa inițieze o campanie de rechemare pentru unul dintre modelele sale. Noua campanie vizeaza modelul Flying Spur, care a fost rechemat din cauza unei probleme oarecum neobișnuite. Mai exact, problema este atribuita ecranelor montate in tetierele…

- Nu de puține ori am auzit de oameni, loviți de noroc, care au caștigat sume fabuloase la loto. De altfel, in ultimii ani sume record au fost oferite ca și caștig dincolo de ocean, in Statele Unite ale Americii. Dar povestea de fața pare a veni din carțile de povești cu Cenușareasa, iar personajul principal…

- In ziua lansarii, noul cont de economii oferit de Apple a atras aproape 400 de milioane de dolari de la utilizatorii din Statele Unite, unde este disponibil acest serviciu. Deja dupa primele patru zile, in conturile de economii erau depusi in jur 990 de milioane de dolari, conform unei surse anonime…