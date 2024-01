Ministerul Educatiei solicita Inspectoratelor Scolare sa verifice situatia elevilor pe care familiile i-au retras in mod „deliberat” de la cursurile invatamantului obligatoriu, cerand inspectorilor scolari sa ia masuri pentru informarea parintilor cu privire la obligatiile pe care le au pentru asigurarea dreptului de educatie si sa colaboreze cu autoritatile locale pentru a monitoriza modul in […] The post Homeschooling, un fenomen care a luat amploare in Romania, in atenția autoritaților. Ministerul Educației le cere inspectorilor sa sesizeze poliția appeared first on Știri online, ultimele știri,…