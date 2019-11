Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de la ora 19, Cinematograful Arta va fi gazda a proiecției filmului „Copacul vrajbei noastre”, in regia lui Hafsteinn Gunnar Sigurðsso. Pelicula a fost recompensata in anul 2018 cu Trofeul ANONIMUL, a caștigat șapte premii la Edda Awards (cel mai bun film, cel mai bun scenariu, ș.a) și a fost…

- Romancierul Ernest J. Gaines, a carui copilarie pe o mica plantație din statul american Louisiana a constituit inspirația pentru poveștile sale despre problemele oamenilor de culoare, a murit la varsta de 86 de ani, in somn, din cauza unui infarct, potrivit Associated Press, potrivit Mediafax.Gaines…

- Catrinel Menghia este o tanara frumoasa, celebra, dar modesta si timida, nascuta in Iasi, care joaca in filmul 'La Gomera', in regia lui Corneliu Porumboiu, film care este propunerea Romaniei la Oscar. Ea a oferit un interviu in care a povestit cum a trecut de la modelling la actorie fara sa fi urmat…

- Maine va debuta o noua ediție a festivalului internațional de teatru independent Comic 7B, organizata in parteneriat cu Consiliul Județean Buzau. Timp de o saptamana, buzoieni vor avea ocazia sa se „trateze” de ușoara stare de depresie indusa de primele zile de toamna adevarata, cu vreme inchisa și…

- „Fleabag” este marele caștigator al Premiilor Emmy 2019, acesta plecand acasa cu cele mai multe trofee, patru. Printre premiații serii se mai afla „Game of Thrones”, „Cernobil”, Billy Porter și Jodie Comer. „Fleabag” a plecat acasa cu patru premii, din șase nominalizari. Game of Thrones este serialul…

- Cantareața Feli Doinose a dat publicitații imagini nemaivazute de la botezul fiicei sale, Nora Luna. Feli Donose a devenit mamica pentru prima oara in luna noiembrie a anului trecut. Artista și-a creștinat fiica in mare secret in vara acestui an, insa abia acum a dat publicitații imagini de la botez.…

- Printre spectacolele incluse in cadrul stagiunii estivale „Seri de teatru la Pontul Euxin“, eveniment cultural organizat, in perioada 1-25 august, de Ghiuvelichian Clara PFA și finanțat de Primaria Municipiului Constanța, s-a aflat și comedia „Incurca-lume“, de Adolf Edmund George de Herz. O comedie…