- Echipa germana Bayern Munchen a invins sambata, pe teren propriu, scor 4-2, formatia Heidenheim, in etapa a 11-a din Bundesliga. Harry Kane a marcat doua goluri pentru bavarezi, care sunt lideri, din nou.Bayern a condus cu 2-0 la pauza, dupa doua goluri marcate de Harry Kane, lider in clasamentul…

- Bayer Leverkusen continua parcursul senzațional din acest sezon. Trupa pregatita de Xabi Alonso (41 de ani) a caștigat in deplasare, 3-2 cu Hoffenheim, un meci plin de goluri spectaculoase. Mai jos, rezumatul video. Dupa 10 etape din acest sezon de Bundesliga, Bayer Leverkusen este prima in clasament.…

- Bayer Leverkusen s-a impus cu 2-1 in deplasare la Wolfsburg, sambata, in etapa a 8-a din Bundesliga, si a revenit pe primul loc in clasament.Pe Volkswagen Arena, Jeremie Frimpong (13) si Alex Grimaldo (62) au marcat golurile "aspirinelor", pentru gazde punctand Maxence Lacroix (41), conform Agerpres.…

- Bayern Munchen a remizat sambata seara in deplasare cu RB Leipzig, 2-2, in etapa a 6-a a Bundesligii, cedand pozitia de lider celor de la Bayer Leverkusen.Pe Red Bull Arena, gazdele au condus cu 2-0, prin reusitele lui Lois Openda (20) si Castello Lukeba (26), dar bavarezii au egalat in mitanul secund,…

- Bayer Leverkusen a revenit pe primul loc in Bundesliga dupa ce sambata a invins in deplasare, cu 3-0, pe Mainz 05, in etapa a 6-a, potrivit Agerpres.Autogolul din minutul 18 al lui Sepp van den Berg si golurile lui Alex Grimaldo (51) si Jonas Hofmann (65) au adus cele 3 puncte "aspirinelor" care…

- Borussia Dortmund a preluat provizoriu conducerea in clasamentul Bundesligii, dupa victoria cu 3-1, de vineri seara, din deplasare, cu Hoffenheim, in etapa a 6-a.Pe Rhein-Neckar-Arena, Borussia a inscris prin Niclas Fullkrug (18), Marco Reus (45+3) si Julian Ryerson (90+5), dar a incheiat meciul…

- Echipa germana Borussia Dortmund a invins vineri, in deplasare, scor 3-1, gruparea TSG Hoffenheim, in primul meci al etapei a 6-a din Bundesliga.Meciul de pe PreZero Arena s-a jucat practic in prima repriza. Borussia a deschis scorul in minutul 18, prin Niclas Fullkrug, iar gazdele au egalat in minutul…

- CSC Dumbravita nu a stiut sa gestioneze rezultatul „astronomic” din runda precedenta cu cei de la Tunari (scor 6-1). Alb-verzii au cedat la scor in runda a 7-a pe terenul retrogradatei din elita Chindia Targoviste. Gazdele s-au impus cu 4-0 (2-0) si au pus capat unei serii de trei succese la rand ale…