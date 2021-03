Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima oara in istoria sa competitia regionala de hochei pe gheata Erste Liga va avea o finala integral romaneasca, intre Corona Brasov Wolves si Sport Club Miercurea Ciuc. Ambele echipe au castigat cu 4-2 la general semifinalele, performanta formatiei brasovene fiind cu atat mai mare cu cat…

- Corona Brasov Wolves o conduce pe DEAC Debrecen cu scorul de 3-2 la general, in semifinalele Erste Liga la hochei pe gheata, dupa ce a castigat meciul cinci al seriei, marti seara, cu 1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0), dupa prelungiri, pe Patinoarul Olimpic din Brasov. ''Lupii'', care au pierdut primele doua…

- SC Miercurea Ciuc si Corona Brasov Wolves au obtinut noi victorii, duminica, in semifinalele Erste Liga la hochei pe gheata. Sport Club Miercurea Ciuc a trecut de FTC-Telekom cu 3-2 (0-1, 1-1, 2-0), pe Patinoarul ''Vakar Lajos'' din Miercurea Ciuc si are 3-1 la general. Gergely Toth…

- Corona Brasov Wolves are 2-0 la general in seria cu Opten Vasas HC, dupa ce s-a impus cu 5-4 (2-2, 2-1, 1-1), miercuri, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, in al doilea meci din faza play-off a competitiei regionale de hochei pe gheata Erste Liga. Dupa 5-3 marti, tot sub Tampa, ''lupii''…

- FTC-Telekom a invins-o in deplasare pe CS Gheorgheni HC cu scorul de 4-0 (3-0, 0-0, 1-0), sambata, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Ferencvaros, care s-a impus prin golurile marcate de Gergo Nagy (doua), Balazs Somogyi si Rasmuls Kulmala, a revenit pe primul loc in clasament. FTC-Telekom…

- Corona Brasov si CS Gheorgheni HC au obtinut victorii, joi, pe propriile patinoare, in Erste Liga la hochei pe gheata, iar Sport Club Miercurea Ciuc a pierdut acasa, anunța AGERPRES. Corona Brasov Wolves a trecut de DEAC Debrecen cu 3-1 (0-1, 3-0, 0-0). Oaspetii au deschis scorul prin Vedran…

- Corona Brasov Wolves a invins-o pe Titanok cu scorul de 4-1 (1-1, 1-0, 2-0), luni seara, la Gyor, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. ''Lupii'' s-au impus prin golurile marcate de Tomas Klempa (doua), Daniel Tranca si Radim Valchar. Gazdele au deschis…

- Sport Club Miercurea Ciuc a invins-o pe MAC HKB Ujbuda cu scorul de 5-4 (2-3, 2-0, 0-1, 1-0), vineri, la Budapesta, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. John Anthony Combs a marcat golul victoriei harghitenilor, dupa ce pentru Sport Club au mai punctat Colton Yellow Horn, Judd Blackwater,…