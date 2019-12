Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Bistrița, banuit de comiterea unei talharii, a fost reținut, miercuri, și risca sa petreaca sarbatorile dupa gratii. Victima i-a cazut un adolescent in varsta de 15 ani, din Magura Ilvei. Bistrițeanul va fi dus de procurori, joi, in fața instanței cu propunere de arestare preventiva. …

- Un hot care a furat telefonul mobil din geanta unei femei in timp ce aceasta se urca in tramvai a fost prins de politisti si retinut pentru 24 ore. Politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi il cerceteaza pe acesta pentru infractiunea de furt calificat. „In urma cercetarilor efectuate s-a constatat…

- O femeie a fost pradata de o suma importanta de bani intr-un autobuz din Iași iar polițiștii au prins minorul care a comis furtul. Hoața a cautat apoi victima pe Facebook, cu amenințari și rugaminți ca sa-i retraga plangerea. Tupeul raufacatorilor a ajuns la cote inimaginabile, spunand ca o sa-i dea…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Pitesti au retinut un barbat de 24 de ani, din comuna argeseana Sapata, acuzat ca si-a batut si sechestrat fosta concubina in locuinta acesteia, din Pitesti.

- O femeie, de 50 de ani, din municipiul Targu Jiu, a fost depisata la finalul saptamanii trecute in timp ce conducea un autoturism proprietate personala, pe DN 67 D Arcani, avand o concentratie de 0,86 mg/l alcool pur in aerul expirat. Șoferița a fost condusa la spital pentru recoltarea de probe biologice,…

- Ghinion pentru o femeie de 60 de ani: a fost prinsa cand a vrut sa fure portofelul unei pensionare de 70 de ani. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au depistat, in flagrant delict, o aradeanca de 60 de ani, in timp ce sustragea un portofel cu documente și 312 lei din poșeta unei femei de…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Bacau au retinut trei barbati, din Bucuresti, banuiti de comiterea infractiunii de furt calificat. In fapt, la data de 16 septembrie a.c., un batran de 90 ani, din Bacau, a sesizat, prin apelul 112, ca in aceeasi zi, la usa…

- „Politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un tanar din comuna Holboca banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. In urma cercetarilor efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, in ziua de 8 septembrie, acesta ar fi patruns in locuinta unei femei de 70 de ani,…