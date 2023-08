H&M a devenit cel mai recent brand care taie legaturile cu furnizorii din tara dupa proprietarul Zara, Inditex, Primark, Marks & Spencer si altii. ”Dupa o analiza atenta, am luat acum decizia de a ne retrage treptat operatiunile din Myanmar. Am monitorizat foarte indeaproape cele mai recente evolutii din Myanmar si vedem provocari sporite pentru a ne desfasura operatiunile in conformitate cu standardele si cerintele noastre”, a declarat H&M intr-un e-mail catre Reuters.