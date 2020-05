H&M, lovită masiv de pandemie. Vânzările scad semnificativ, iar stocurile au ajuns la 4,2 mld. dolari H&M, lovita masiv de pandemie. Vanzarile scad semnificativ, iar stocurile au ajuns la 4,2 mld. dolari Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a raportat o scadere cu 57% a vanzarilor in moneda locala de la inceputul lunii martie, din cauza restrictiilor introduse pentru stoparea pandemiei cu coronavirus. Epidemia a forţat H&M să închidă temporar majoritatea magazinelor, să facă concedieri masive şi să renunţe la plata dividendelor, pentru prima dată de la listarea companiei suedeze, în… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

