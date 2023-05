Hipopotamii lui Escobar, un flagel în Columbia, ”pot ataca în orice moment” Hipopotamii lui Escobar, niste erbivore de doua tone care traiesc in libertate in provincia Antioquia, in nordul Columbiei, unde au devenit o atractie turistica, pot cauza accidente grave, potrivit unor experti, si au fost clasati drept o specie "invaziva" de catre autoritatile columbiene, relateaza AFP. In Africa, hipopotamul este unul dintre cele mai pericloase mamifere pentru om, in timp ce in Columbia cutreiera liber apele fluviului Magdalena, o mostenire a defuntului baron al drogurilor. Experti avertizeaza cu privire la eventuale accidente grave implicand aceasta cea mai mare turma de hipopotami… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

