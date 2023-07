Stiri pe aceeasi tema

- In primele șase luni ale acestui an, interesul romanilor pentru fructe și legume proaspete a fost in creștere comparativ cu anul precedent. Astfel, Freshful by eMAG a vandut anul acesta aproximativ 700 de tone de fructe și legume, de 3 ori mai mult fața de 2022. Pe Freshful by eMAG clienții pot alege…

- Compania a transmis un punct de vedere fata de propunerile recente anuntate de autoritati de crestere a accizei la produsele din tutun si nicotina in 2023, in afara calendarului de crestere aprobat in 2022. „Suntem profund ingrijorati de intentia Ministerului de Finante de a-i face pe romani sa plateasca…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, spune ca in azilurile din Romania se vor monta camere de filmat, pentru ca cei internați acolo sa nu mai fie batuți și chinuiți de personal. Marius Budai spune ca e nevoie ca in aziluri sa existe camere de filmat."Sper și revin ca procurorii sa lamureasca aceste neconcodanțe.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca guvernarea social-democratilor se refera la dezvoltare prin patriotism economic, adica prin investitii si productie aici, in Romania. El vorbeste despre 19 proiecte de investitii in valoare de 6,4 miliarde de lei care au fost aprobate saptamana aceasta, transmite…

- Datele privind executia bugetara arata ca Trezoreria statului a platit, pe primele patru luni din an, dobanzi la creditele publice de 12,7 mld. lei (2,5 mld. euro). Daca lucrurile vor continua asa, atunci totalul de plata pentru 2023 va fi de 38 mld. lei (7,6 mld. euro), scrie Ziarul Financiar.Romania…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, intr-un mesaj transmis de Ziua Nationala a Supravietuitorilor de Cancer, ca Guvernul acorda finantarea necesara preventiei si depistarii precoce a unor afectiuni, inclusiv a celor maligne, printr-un pachet de noi servicii care se aplica din 1 iulie.”Oamenii trebuie…

- Profesorii și angajații din Educației au respins oferta propusa la Guvern, de premierul Nicolae Ciuca și de Marcel Ciolacu, au transmis sindicaliștii miercuri seara, dupa a doua intalnire in aceeași zi cu reprezentanții Executivului. Marcel Ciolacu le-a transmis sindicaliștilor ca este ”ultima oferta”…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune ca ajungerea la un consens privind cerealele din Ucraina care au ajuns sa invadeze piețele din Romania, Polonia și Ungaria a fost ingreunata de ...zanganitul armelor.Ministrul Agriculturii a facut iar show in ședința de guvern"In momentul in care zanganesc…