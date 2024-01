Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din populația lumii va fi chemata la urne in 2024, vor fi alegeri prezidențiale in 30 de state și legislative in alte 20. Romania va avea patru tururi de scrutin – alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Conform calculelor AFP, 49% din populația planetei va fi chemata…

- De la 1 ianuarie 2024, Belgia preia de la Spania presedintia rotativa a Uniunii Europene, pentru urmatoarele sase luni. Belgia detine presedintia rotativa pentru a 13-a oara, intr-un moment in care Uniunea Europeana se afla la o rascruce de drumuri, confruntandu-se cu consecintele razboiului din Ucraina,…

- Lumea a devenit atat de nesigura si de destabilizata in acest moment, incat ai putea la fel de bine sa ceri stelelor predictii despre ce s-ar putea intampla in 2024, scrie POLITICO. Asa ca tocmai asta am facut – ne-am consultat cu astrele pentru a afla ce ii asteapta anul viitor pe principalii lideri…

- In timp ce atenția este orientata pe razboaiele in curs de desfașurare din Ucraina și Gaza, un numar fara precedent de conflicte cu potențial catastrofal trec neobservate, avertizeaza analiștii citați de televiziunea americana CNBC. Organizația Comitetul Internațional pentru Salvare (IRC) a publicat…

- Marcel Ciolacu a facut o gafa marți seara in plenul Parlamentului, in timp ce iși susținea discursul la dezbaterile pe bugetul de stat pe 2024. Premierul a enumerat Coreea de nord printre partenerii strategici ai Romaniei. „Da, vrem creșterea investițiilor straine, dar cu Germania și cu partenerii noștri…

- Lumea divertismentului este in doliu dupa moartea brusca și tragica a indragitului actor din „Friends” Matthew Perry. Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a confirmat și dezvaluit cauza morții lui Perry, aceasta datorandu-se „efectelor acute ale ketaminelor”, dupa cum se detaliaza in raportul…

- Familia regala din Spania se afla acum in centrul unui nou scandal. Fostul cumnat al reginei Letizia a dezvaluit ca a avut o relație cu aceasta inainte sa se casatoreasca cu sora ei, Telma, ba chiar a postat și dovezi ale aventurii lor. Fostul cumnat al Reginei Letizia susține in mod senzațional ca…

- Comitetul International al Crucii Rosii a cerut o de-escaladare imediata a ostilitatilor din Gaza si livrarea de ajutoare umanitare. ”Este inacceptabil ca civili nu au niciun loc sigur unde sa mearga in Gaza, in mijlocul bombardamentelor masive si cu un asediu militar nu este posibil, in prezent, nici…