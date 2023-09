Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, incepe luni o vizita de patru zile in Rusia, in timpul careia se așteapta sa fie pregatita o posibila vizita a președintelui Vladimir Putin la Beijing in octombrie, transmite Reuters.

- Armenia a discutat cu Rusia despre planurile sale de a intra sub jurisdictia Curtii Penale Internationale, a anuntat duminica presa rusa, o miscare fata de care Moscova se opune ferm, dupa ce instanta a emis un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin, potrivit Reuters preluat de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat sambata bombardiere strategice rusesti cu capacitate nucleara, rachete hipersonice si nave de razboi, insotit de ministrul apararii al presedintelui Vladimir Putin, relateaza Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a dat vina pe Occident pentru colapsul acordului ce asigura transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra si a negat ca retragerea Moscovei ar genera o criza alimentara globala. Declarațiile sale vin dupa mai multe ore de discutii purtate la Soci cu presedintele turc…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata ca o initiativa africana ar putea fi o baza pentru pace in Ucraina, dar ca atacurile ucrainene o fac greu de realizat, relateaza Reuters.

- UPDATE - Kievul raspunde aluziilor lui Putin și Lukașenko: Ucraina și Polonia vor fi mereu „unite”Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, a dat asigurari, duminica, ca Kievul și Varșovia vor fi „intotdeauna unite”, dupa remarcile lui Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko in care au acuzat Polonia…

- Olga Skabeieva, prezentatoarea cunoscuta drept „marioneta de fier” a lui Putin, cere atacarea unor state NATO, inclusiv Romania, pentru ca vor ajuta Ucraina sa-și vanda cerealele prin propriile ape teritoriale.Ea a spus direct ca Rusia ar trebui sa loveasca Turcia sau macar Romania și Bulgaria. Olga…

- Serghei Mironov, liderul partidului O Rusie Dreapta, a afirmat luni ca Moscova ar trebui sa reactioneze la incidentul de la podul Crimeei prin refuzul de a reinnoi acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, transmite Reuters, conform Agerpres.Explozii la podul catre peninsula ucraineana Crimeea,…