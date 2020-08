Stiri pe aceeasi tema

- ​Una dintre cele mai importante știri ale week-end-ului recent încheiat a fost anunțul surprinzator facut de Gica Hagi: a decis sa renunțe la funcția de manager general la Viitorul, formație pe care o și patroneaza de altfel. Gica Popescu, președinte al gruparii din Liga 1, a precizat motivul…

- Olivia de Havilland, una dintre marile staruri ale Varstei de Aur a Hollywood-ului, a murit din cauze naturale la domiciliul sau din Paris, unde traia de 60 de ani, potrivit Lisei Goldberg. Ea s-a remarcat de asemenea prin rolul din pelicula ''Aventurile lui Robin Hood'', in anul 1938, iar…

- Principalele studiouri si companii de productie de la Hollywood - precum Netflix, Disney si Warner Bros.- alaturi de Academia care decerneaza premiile Oscar si de celebritati din industria de divertisment au condamnat luni actele de rasism din Statele Unite, exprimandu-si solidaritatea cu miscarea…

