- Dan Bittman, cel care s-a declarat anti-masca, nu crede ca Andreea Esca a fost infectata cu COVID-19. Artistul pune totul pe seama conspirațiilor care circula in ultimele luni, conform carora artiștii și influencerii ar fi platiți ca sa se dea bolnavi. "S-au cautat atatea si atatea exemple, au vrut…

- Ziarul Unirea OFICIAL| Spitalul Municipal Blaj devine SPITAL COVID. De asemenea, cel din Aiud va servi ca și suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 Un spital mare din județul Alba va avea o noua ,,menire”, pe langa cel din Blaj, in lupta impotriva raspandirii noului…

- Pe lista celor 130 de persoane care au murit din cauza infectarii cu COVID-19 in ultimele 24 de ore se afla și o fetița de patru ani. Aceasta aveacomorbiditați, inclusiv imunodeficiența celulara. Este al treilea copil caremoare in Romania din cauza coronavirusului.In data de 11 octombrie, un baiat de…

- Confirmați cu Covid, au stat la coada pentru a fi luați in evidența. S-a intamplat in Iași. Zeci de persoane confirmate cu infectia cu noul coronavirus au ajuns sa stea la coasa, sambata, pentru a fi luate in evidenta, evaluate de catre un medic si, in functie de starea lor, fie trimisi acasa fie internate,…

- Institutul National de Sanatate Publica a actualizat, vineri, definitiile de caz pentru COVID-19, fiind introdus un nou termen – caz probabil. INSP explica ce inseamna caz suspect, caz probabil, caz confirmat și contact. Caz suspect – orice persoana cu debut brusc de febra si tuse sau orice persoana…

- Un copil in varsta de 8 ani, infectat cu coronavirus, a ajuns la Terapie Intensiva. Este primul astfel caz in Romania, de la debutul pandemiei. Informația apare in contextul in care azi a fost inregistat cel mai mare numar de cazuri COVID de la debutul pandemiei, 1713.

- Nu mai puțin de 17 cazuri active de Covid-19 s-au inregistrat in localitatea Rebra. Printre persoanele care au luat virusul se numara și poștașul, care a intrat in contact cu mai mulți localnici. Ce i-a protejat pe oameni: In localitatea Rebra sunt, la ora actuala, 17 cazuri active de Covid-19. Printre…

- Adelina Pestritu a anuntat pe Instagram ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu un infectat cu Covid-19. Vedeta s-a internat noaptea trecuta in spital, conform anuntului de pe pagina de Instagram, noteaza Unica.Adelina Pestritu spune ca s-a testat pentru COVID-19,…